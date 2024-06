Juicio contra José Alperovich: “Esta denuncia es una mentira”, señalaron los familiares

Tras la declaración de José Alperovich, durante siete horas frente a la Justicia en Capital Federal, la familia del ex senador nacional y ex gobernador de Tucumán, acusado abusos y agresiones sexuales, asegura que “esta denuncia es una mentira”. Sostiene que el ex mandatario tucumano aportó pruebas y desmintió los hechos precisados por la denunciante.