José Alperovich buscará convencer al tribunal de que es inocente

Pasaron cinco meses y 68 testigos desde que José Alperovich se sentó en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29. Aquel 5 de febrero el ex gobernador y senador de la provincia estuvo frente al juez Juan María Ramos Padilla, quien conduce las audiencias en el juicio por abusos y violencia sexual que se inició tras la denuncia de una sobrina y ex colaboradora, que trabajó con él durante la campaña electoral de 2018/19. Y aunque le dieron la posibilidad, declinó declarar en ese momento, algo que el Código Procesal le permite. Pero dejó una promesa: lo haría cuando hubiera terminado la ronda de testigos. Por eso este lunes él será el único que dará testimonio y se someterá a preguntas. Será el último acto procesal antes de los alegatos, previstos para la próxima semana en un juicio que marcará un hito en la historia de la provincia al ser el primer ex gobernador que enfrenta un proceso por este tipo de delitos.