Pablo Alarcón desde la clínica: “Voy a estar un tiempito más”

Hace dos semanas, Pablo Alarcón tuvo que ser asistido por el SAME y fue llevado al Hospital Tornú por una complicación respiratoria. “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, dijo a Teleshow. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en cinco días me voy para casa”, aseguró.