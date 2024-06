Fer Vázquez niega ser como, según dicen, lo retrató Emilia Mernes

¿Qué dijo el ex?

El martes pasado, en la previa de la ceremonia de los Premios Gardel 2024, Fer Vázquez realizó su propia interpretación de la letra de “La balada”. “Nunca me sentí identificado con esa canción que supuestamente me dedicó. Ella dice que yo le decía que ‘sin mí no iba a lograr nada’, y que ‘sin mí no podía’… Yo, realmente, le dije lo contrario: siempre confié en ella”, afirmó.