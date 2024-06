El economista Rodríguez cargó contra la ministra Pettovello y dejó un mensaje irónico para Milei

El economista Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente, Javier Milei, cargtó contra la ministra Sandra Pettovello y dejó un mensaje con ironía para el Presidente. El ex compañero de ruta en la campaña electoral del libertario se expresó sobre la ministra de Capital Humano en medio del escándalo por los alimentos almacenados en dos galpones, que todavía no se distribuyeron.