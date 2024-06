Trump es una amenaza para la democracia, dice Biden

Estos últimos casos son mucho más graves que el de Nueva York, ya que Trump no era un simple candidato, sino un presidente saliente o un ex presidente. Pero esto es precisamente lo que retrasó los procesos judiciales, explicó Eliason. El de Nueva York era un expediente más sencillo, lo que le permitió avanzar rápidamente, ya que no implicaba cuestiones constitucionales difíciles, añadió.