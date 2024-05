Lenny Kravitz confesó cómo fue su experiencia de nueve años de abstinencia sexual

La puerta abierta a la actuación

Kravitz no descarta la posibilidad de volver a actuar, una faceta que también le apasiona. “Cuando estoy en el estudio, lo hago todo yo mismo, toco todos los instrumentos, escribo, produzco. Es mi visión. Y cuando hago una película, no se trata de mí en absoluto. Se trata de un personaje, de la visión de un director. Así que me gusta estar en esa posición y luego colaborar con tanta gente. Es un agradable alivio”, explicó.