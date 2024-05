Perdió a sus padres y parecía que su carrera se acababa, pero hace unas semanas se consagró campeón nacional de judo

Además de practicar judo, desde hace cuatro años “Tití”, que se recibió de profesor de Educación Física en el IPEF, transmite sus conocimientos a los más jóvenes con un plus particular: también enseña judo a jóvenes con discapacidad. “Empecé a estudiar para poder entender a los niños y aprender a dar clases. Luego me fui formando más en la parte de adaptado, que son chicos con discapacidad. Tengo alumnos con autismo y un alumno con síndrome de down”, explica y va un poco más allá. “Me decidí por esta especialidad porque quería ir más allá de mis límites y demostrar que todos pueden hacer judo”.