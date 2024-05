Perro que ladra ¿realmente no muerde? El origen de este popular refrán

Pero en lo textual “perro que ladra” no es exclusivo de los poco mordedores, hay caninos que amenazan y finalmente terminan atacando. Entonces ¿por qué surge este refrán? El proverbio generalmente hace referencia a que las amenazas ruidosas no siempre representan un peligro real. La frase en inglés “A barking dog never bites” está registrada desde el siglo XVI, pero la idea se encuentra en latín escrito en las obras del historiador romano Quintus Curtius, según información del sitio web Oxford Reference.