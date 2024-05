Cavani puso fin a su ciclo en la Selección de Uruguay: “Quiero dedicarme a esta nueva etapa”

“Mi querida celeste: solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos muy profundo”, escribió el delantero en una historia con la que sorprendió al mundo del fútbol. Claro, la ampliación de la lista de convocados a 26 jugadores daba la posibilidad de que “Matador” sea parte de la cita continental. Aunque el delantero consideró que era momento de dar un paso al costado.