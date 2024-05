La Joaqui lloró al contar que fue maltratada por Coqeéin Montana

La respuesta de La Joaqui

En el stream, La Joaqui escuchó atentamente los versos hasta que, en un momento dado, no pudo más y puso en pausa el video. Intentó hablar, pero rompió en llanto y atinó a agradecer a su antiguo colega por defenderla en público.“Si él no contaba mi verdad a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabés cuántas veces quise que alguien me defendiera así? Estuve distanciada de Sony porque me dolía y me humillaba que él supiera lo que me había pasado”, confesó entre lágrimas.