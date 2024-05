Inauguraron el edificio remodelado del Juzgado de Paz de Amaicha del Valle

El Gobernador destacó la importancia de esta obra para la comunidad de Amaicha del Valle. "Con esta remodelación, no solo estamos mejorando la infraestructura judicial, sino que también estamos reforzando nuestro compromiso de acercar la justicia a todos los rincones de la provincia", afirmó. Y remnarcó: "Hoy vemos que la Justicia se pone a disposicion de la gente y no al revés. Antes la gente tenía que viajar muchos kilómetros o los conflictos se agravaban porque la Justicia no intervenía", contó el Gobernador y añadió: "Acá hay planificación y decisión".