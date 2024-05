Por la falta de gas, el vocero presidencial retrucó las críticas de Cristina Kirchner

Adorni dijo que es “perder el tiempo” hablar de la ex mandataria porque es como dirigirse a “una pared”. Sin embargo, el funcionario se explayó al defender a la administración libertaria. “Corre por cuenta de ella lo que dice sobre el superávit -afirmó Adorni-. Ya hemos explicado más de una vez los números, que además son públicos. Hay una obsesión porque como no lo hicieron ellos tampoco lo podemos hacer nosotros. Que vaya y vea los números, no sé en qué se basa para decir eso, desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando”, agregó sobre el superávit de las cuentas públicas.