“No terminé el colegio, pero gané un Gardel”, el orgullo de Milo J luego de recibir su primer premio

“Hace dos años me estaba cagando de hambre y ahora estoy en los Gardel. Eso sí que es una revelación”, dijo el joven oriundo de Morón (Provincia de Buenos Aires) durante la ceremonia. Y añadió: “quiero agradecer a todos los productores que me acompañaron, a todo el mundo. La verdad que el 2023 fue un año loquísimo. Gracias a mi mamá por confiar en mí. No terminé el colegio, pero gané un Gardel”, repitió. Sus palabras desataron una ovación en el Arena. Desde la grada lo aplaudían varios de sus colegas, entre los que se encontraban Nicki Nicole, Lit Killah y Tuli Acosta.