Un reconocido vidente vaticinó un gran futuro para la Selección: infartantes pronósticos respecto a Atlético Tucumán y a San Martín

El vidente también revela algunos karmas que afectan a los clubes argentinos. “Colón descendió porque sacaron la imagen de una virgen. No recuerdo ahora cual imagen era, pero el karma finalmente llegó. Y a San Martín le costará ascender porque tiene un karma relacionado con la barrabrava, las drogas y la muerte. Hasta que no limpien sus irregularidades, les costará mucho volver a Primera y sostenerse”, advierte y cuenta una curiosidad. “En 2019 me ofrecí para ayudar a San Martín de Tucumán a ascender porque es un club del interior y les cuesta todo el doble, pero no quisieron por cuestiones económicas o no lo sé”, dice dejando en claro que a pesar de la distancia y de su vida en Glasgow, mantiene una fuerte conexión con el fútbol argentino y sus equipos.