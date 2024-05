Mataron a “Pokemón” en un enfrentamiento con la Policía

Gonzalo Esteban “Pokemón” Nóblega (39 años) ya había decidido su destino. “Terminó como terminó lamentablemente, murió en su ley”, sintetizó su padre, Pedro. Por una denuncia de violencia de género, la Justicia había determinado que el hombre fuera excluido del domicilio que habitaba, pero “Pokemón” no estaba dispuesto a ceder. Cuando a las 18 vio llegar a un importante número de efectivos que llegaban al pasaje Martín Fierro al 1.000 para cumplir con la orden, Nóblega no se amedrentó y, lejos de cooperar tomó una pistola con la que empezó a abrir fuego. No fueron tiros para infundir miedo, disparó directamente contra la humanidad de los policías e hirió al sargento César Augusto Figueroa (40 años) en el pecho. El chaleco antibalas salvó al efectivo, que se encuentra hospitalizado, pero estable según el último informe.