Dime qué meme te hace gracia y te diré a cuál generación perteneces

Forman parte de esta generación los nacidos desde 2010 hasta la actualidad. Nacieron y crecieron en un mundo digital: consumen los contenidos que elaboran youtubers, tiktokers, influencers y gamers. Además, son criados en familias que ya no responden a los modelos tradicionales. Su humor suele estar relacionado al género absurdo “shitposting”, una temática de memes que consiste en imágenes de baja calidad, pixeladas o mal editadas, de colores chillones, que se integran en collages con textos descontextualizados y sin coherencia. ChatGPT sostiene que esta generación se ríe de la educación virtual durante la pandemia. También son populares entre los Alpha los memes sobre la popularidad de juegos como Roblox, Minecraft y Among Us.