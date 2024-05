Florencia Peña confesó que debió hacer recortes por la crisis

Luego, desarrolló su postura: “Sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal, y ese pasarla muy mal tiene que ver con no tener ni siquiera para comer, entonces no quisiera ser yo el centro de atención diciendo ‘me tuve que ajustar en esto y lo otro’ y quejándome de eso, porque me parece que en este momento la empatía es tratar de ver cómo colectivamente nos ayudamos”.