Elecciones en San Martín de Tucumán: ¿continuidad o cambio a la vista?

¿Hay posibilidad de alianza? Hasta el momento, no. Pero, todavía no se puede dar por sentada esa postura ya que podría definirse a días de las elecciones. “Vamos a trabajar con todos los socios que quieran un nuevo modelo de gestión para el club. En esos términos, no hay ninguna posibilidad de alianza porque entendemos que somos la única oposición que quiere un San Martín diferente”, dijo Augusto Rodríguez, representante de Modernicemos. “Tenemos los perfiles de los candidatos que deben integrar nuestra Comisión Directiva. Hay ex directivos e integrantes de Juntas Fiscalizadoras anteriores que acompañan a nuestra agrupación. Pero no está definido si van a estar dentro de la lista que vamos a presentar”, añadió.