El primer accidente del Avro del Aero Club

Estamos a mediados de abril de 1920. Ya estaba entre nosotros desde el 5 de ese mes el avión Avro, el tercero en poco más de un mes, comprado por el Aero Club. Pero las cosas no iban a ir del todo tranquilas y encima se sumaba que era martes 13 de abril. Nuestro cronista recordaba que pasadas las 9 el Avro se remontó a los cielos para luego dirigirse hacia Lules como estaba previsto el itinerario. Poco tiempo después tuvo que enviarse a un periodista en búsqueda de información ya que habían llegado informes telefónicos que el avión había sufrido un accidente al llegar a destino. “La mayor sorpresa se nos reservaba después. Nuestro cronista no volvía y las noticias que a cada instante nos traían oficiosos informantes, hacían crecer que en la pintoresca villa que baña el río Lules había sucedido una terrible catástrofe capaz de poner los pelos de punta “, continuaba nuestra crónica. “Las noticias eran aterradoras” de esta manera se describían los momentos de incertidumbre que se vivían en nuestra ciudad. Además se relataba que un tren expreso había ido a traer tanto al capitán Holland como a sus acompañantes que se encontraban gravemente heridos. Todo eso no era real como contaremos más adelante y ahí podemos ver que las “fake news” no son productos actuales. Volviendo a aquel momento las informaciones “eran peores cada vez más”.