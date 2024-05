"Teníamos el control del partido; el gol nos aceleró", señaló Sava, tras el empate de Atlético Tucumán

Con bronca por el 1-1 final, Facundo Sava, DT de Atlético, analizó en conferencia de prensa el empate ante Platense y lamentó no haber podido conseguir los tres puntos. “Teníamos el control del partido, estábamos dominando y ellos casi no pasaban mitad de cancha. No recuerdo un tiro al arco”, dijo el DT.