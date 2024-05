VIDEO. Posse asumió la dirección de la Casa Histórica y planea una fiesta para el 9 de julio

Cartelería

Posse reiteró que la cartelería referida a Bernabé Aráoz tiene equivocaciones, que piensa modificar. “Había fechas que no correspondían (fueron corregidas, se dice que lo mandó a fusilar una comisión de sacerdotes y eso no está probado. Pero además Aráoz tenía alquilada la casa para el encuentro tres años atrás, y no que lo hizo unos meses antes del 9 de julio”, reiteró.