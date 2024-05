Piden al Ersept "que no ponga obstáculos" a los reclamos por problemas de agua

Canelada, en tanto, transmitió a los usuarios que les hicieron llegar sus reclamos a través del Mapa del Agua. "Con Cobos estamos yendo, casa por casa, con nuestro equipo, para poder cumplir con todas los requerimientos caprichosos que pide el Ersept y entonces ya no tengan más excusas. Pero venimos a hacer una presentación formal porque este ente tiene que trabajar y dejar de poner dificultades, muchas de ellas absurdas, a personas que no tienen agua o que les brotan desechos cloacales en sus casas. No están entendiendo la dimensión del problema".