A casi cuatro meses de comenzado el juicio, terminó la ronda de testigos y Alperovich declarará el próximo lunes

Luego declaró el ex legislador Marcelo Ditinis, quien manejaba la comunicación del ex gobernador, quien afirmó que él se había sorprendido con la renuncia de la joven, pero que no le había preguntado a qué se debía. Y admitió que junto a otros colaboradores había redactado el comunicado que, el mismo día de la denuncia, se viralizó en las redes sociales del ex gobernador, en los cuales se incluyó el nombre de la denunciante. “Nunca me pidieron que lo borrara”, dijo. De hecho, aún hoy esos tuits siguen estado en la cuenta de Alperovich.