El Banco Central vendió reservas por primera vez en un mes

Es la primera vez que el Central termina la jornada en posición vendedora desde el 29 de abril, cuando había tenido que desprenderse de 92 millones de dólares. Hubo muy pocas ruedas desde el cambio de gobierno en diciembre en que el BCRA finalizó vendedor: también lo fue el 19 de marzo (US$ 73 millones), 29 de febrero (US$ 142 millones) y 31 de enero (US$ 10 millones).