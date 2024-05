El penal que pidió Independiente y la llamativa confesión del futbolista al que le realizaron la falta

Luego del partido, "Santi" López fue consultado por la jugada y tuvo una respuesta sorprendente: "Creo que no", dijo el futbolista de 18 años. "No sé, la tengo que ver. Pero toca la pelota y después a mí. Creo que no fue penal. Para mí había sido porque sentí el golpe y me dolía. Pero bueno, si no lo cobró, es por algo. (Gómez) Me dijo que tocó la pelota primero", agregó el delantero.