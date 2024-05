Inteligencia Artificial y Blockchain: ¿La pareja que revolucionará el dinero?

Soy orgullosamente tucumano. Mi primera carrera de grado fue en la Unsta, donde me recibí de Lic. en Comercialización. Luego se me dio la oportunidad de especializarme en la Universidad Torcuato di Tella y en la Universidad de Michigan en esta nueva tecnología. Diserté en el Congreso Económico Argentino, en el evento Fintech Américas en Miami y en varias conferencias más. Después de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y como consultor independiente me fui a buscar nuevos horizontes a Buenos Aires, donde trabajé en Mercado Libre y Mercado Pago y, luego casi que por casualidad, el destino me encontró con mi más reciente pasión: Blockchain. Lo que algunos resumen como “cripto” yo lo traduzco como ser partícipe activo de la actual revolución financiera, en busca de un nuevo sistema monetario universal, transparente, deflacionario y sobre todo; más justo para la humanidad.