Planes sociales: dos mujeres del Polo Obrero detallaron los mecanismos de extorsión

Según publicó TN Noticias, quienes se atrasaban con el pago, debían abonar un monto mayor el mes siguiente. Miguela Vera retiraba los alimentos una vez al mes, pero en una ocasión, le prohibieron retirarlos porque no había cumplido con el requisito. “No querían dármelos porque no fui a la marcha. Yo iba a todas las marchas porque no quería perder mi mercadería y no quería perder el Potenciar Trabajo”, admitió.