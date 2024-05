Emilio Pérsico aseguró que cuando fue funcionario denunció extorsiones de dirigentes piqueteros

“Vos llamás a un teléfono donde un policía te interroga y te pregunta: ‘¿Usted está extorsionado?. No es así. Actúa la policía cuando el delito está comprobado, no antes", evaluó. "Existía un sistema del macrismo, muy bueno, que nosotros lo mantuvimos, un 0800 donde te atendía una asistente social. Vos ibas al territorio, verificabas el tema y si había un delito, se lo dabas a la Justicia. Pero no es la Policía la que tiene que controlar los programas sociales”, explicó. “Lo que están haciendo es llamando para intimidar a la gente que va a las movilizaciones y te interroga un policía”, lamentó.