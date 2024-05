Osvaldo Jaldo: "Entiendo que la Ley Bases se aprobará con modificaciones en el Senado"

Durante un contacto con la prensa esta mañana, el gobernador tucumano fue consultado si viajaría el fin de semana a Córdoba, a donde asistirá el presidente Milei, pese a que no se firmará en Pacto de Mayo impulsado por el Ejecutivo nacional. “La idea era que la Ley Bases esté sancionada. El Pacto de Mayo no es que perdió el sentido, porque los 10 puntos que se van a firmar son muy importantes", explicó el tranqueño, que aseguró que todavía no recibió una invitación oficial para estar presente en "La Docta".