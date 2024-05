Caso Rocío: piden perpetua para los acusados de matar a la niña

Contacto con Rocío

En una línea completamente diferente, las defensoras de Caro, María José Ahumada y Natalia Hael, apuntaron contra Graneros y dijeron que Caro fue “un blanco fácil” para acusar. “Fue una coartada conveniente de la familia Graneros. Tenemos la certeza de que todas las pruebas generadas por la Fiscalía va a dejar con claridad la certeza de que Caro no estuvo involucrado en este hecho. Acá hay una cuestión muy clara, no se sabe y no se va a saber cómo y dónde murió (Rocío). Los peritos del MPF no van a poder siquiera dar cuenta de la causa de la muerte, no se va a poder probar que Caro tuvo contacto con la nena antes de su desaparición” señaló Ahumada antes de pedir la absolución de su representado.