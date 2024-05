¿#QuéDicenDeMí? Cinco mitos sobre jóvenes argentinos que los datos desmienten

“Los ‘nini’ no estudian ni trabajan”: muchas veces se presenta a los jóvenes como personas que "no hacen nada". Sin embargo, un porcentaje importante de esta población son mujeres que realizan trabajos no remunerados de cuidado de niños y de adultos, o que se ocupan de las tareas domésticas del hogar. Según Cippec, el 16,7% de los jóvenes argentinos de 16 a 24 años no estudian, no trabajan y no buscan empleo. De ese porcentaje, el 70% realiza tareas de cuidado y el 95% son mujeres.