Emoción y alegría en dosis justas en los 21K de Yerba Buena

Como Alan y Benjamín, llegaron a la par los integrantes de la Asociación Down Is Up, que reúne a padres con hijos con Síndrome de Down. “El año pasado participaron dos y esta vez fuimos más. Es muy significativo para nosotros porque pueden incluirse cada vez más en los ámbitos de la sociedad; inclusive en el deportivo”, celebró Romina Medina, la psicóloga del grupo.