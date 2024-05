Por una enfermedad congénita sufrió una parálisis en sus piernas, se convirtió en atleta y hoy compite en la carrera 21K Yerba Buena

"En mi casa siempre nos impulsaron a hacer deporte, y hoy es lo que más me gusta. A los seis meses de vida ya estaba nadando, y eso me fue apasionado. Y este evento me parece hermoso para Yerba Buena", destacó Facundo, de 27 años, quien nació con mielomeningocele, una enfermedad congénita que le afectó la médula espinal y le provocó parálisis en ambas piernas.