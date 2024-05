Es médica, hizo hockey y mountain bike pero encontró su pasión en trail running y quiere dar la sorpresa en la Carrera 21k Yerba Buena por Sporting

"Hay épocas en las que no es fácil. En julio tengo que rendir un examen, y si me va bien, comienzo a hacer la residencia de una especialidad en septiembre. Esa va a ser la prueba de fuego. Además, con la ola de dengue fue muy estresante el trabajo y fue previa al campeonato nacional. Pero igual, yo me siento una privilegiada, por los amigos que me da el deporte. Además, el deporte ayuda mucho a combatir ese estrés", explicó.