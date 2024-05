Javier Milei: "Cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario"

"En ese contexto, yo diría que se te hace mucho más complicado porque esto va mutando en la medida que los individuos decidan aceptar determinados menús de activos. Por ejemplo, este movimiento que hicimos en esta semana que terminó donde se pasó deuda remunerada del Banco Central al Tesoro, si vos antes no construías una reputación en el Tesoro. Llevamos cuatro meses de superávit financiero. Es una cosa verdaderamente revolucionaria para lo que viene siendo la Argentina de los últimos veinte o de los de los últimos cien años. Hasta que nosotros no terminemos de frenar los mecanismos de creación endógena de dinero no es factible abrir el cepo. En un mercado como el de divisas si no acomodás todos esos stocks que generó el gobierno anterior, vas a generar una presión espuria sobre el mercado de cambios que te puede generar una caída de la demanda de dinero y complicarte los logros en materia inflacionaria".