La cocina de No es un río*

La naturaleza

“La naturaleza es el universo de esos personajes. Hace muchos años escribí la escena del bisbiseo, cuando todavía la ecología no era un tema. Al principio lo que había de monte y de naturaleza apareció espontáneamente porque era el espacio donde se movían los personajes. Me encanta pensar en la vida vegetal y animal como una vida interesante y compleja, no como algo que está ahí para uso de los humanos…En la novela era inevitable que apareciera ese amor que siente la gente que ha nacido y se ha criado en ese entorno. Hay algo que pasa desde el mismo día en que esas personas nacen en ese lugar, de repente no tienen idea de ecología, pero no la necesitan, naturalmente saben que tienen que proteger ese lugar. El río para ellos no es algo inagotable, saben que hay que cuidarlo”.