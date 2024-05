Martin Baron: “La polarización es un modelo de negocio”

-Estos eran documentos clasificados al más alto nivel de seguridad nacional. Describieron un sistema gubernamental de vigilancia, casi de espionaje, de las conversaciones electrónicas de miles de personas. Muchos no estaban involucrados en terrorismo, pero estaban en contacto con personas sospechosas de tener vínculos. Eran conexiones muy débiles y el sistema iba incorporando cada vez más vigilancia. Me preocupaba el riesgo para la seguridad nacional, pero pensé, al igual que nuestro equipo, que era de interés público. ¿Qué pasaría si permitiéramos que ese sistema quedara oculto para siempre? Ese sistema crecería y el gobierno tendría la capacidad de obtener mucha información sobre gran parte de la población estadounidense. Por eso tomamos la decisión de publicar buena parte de los documentos, pero no todos. La revelación fue una gran sorpresa para las empresas tecnológicas, para el público y para muchos políticos, que no habrían permitido un sistema tan agresivo. Como resultado, el sistema fue modificado. Fue un buen resultado.



-En el libro, usted dice que Jeff Bezos, el propietario del periódico, fue un gran aliado y que jugó un papel decisivo en el cambio del Post de una marca local a una global.