Un informe de Telecom reveló cómo se usó internet en 2023

Está claro que el internet nos ha cambiado la vida, y que está presente en todos los ámbitos. No hay momento en que no lo usemos: si tenemos una duda, vamos a Google; si queremos buscar a alguien, recurrimos a Instagram; si tenemos que informarnos, acudimos a la web de un periódico o a X (ex Twitter). No resulta extraño que nuestra conectividad, entonces, sea casi inmediata: y eso es lo que muestra un reciente informe publicado por Telecom.