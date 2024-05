Vuelve "The Office": qué dijo Steve Carrell de la nueva temporada

Steve Carell emocionado con la vuelta de "The Office"

"Me entusiasma, parece una gran propuesta", aseguró Carell sobre el spin-off. Pese a la expectativa de los fanáticos, el protagonista de la serie original no cree aparecer en la nueva temporada. "Voy a estar mirando, pero no voy a aparecer. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así", comentó a "The Hollywood Reporter".