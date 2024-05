Gladys "La Bomba Tucumana" dio un desgarrador testimonio sobre su novio con cáncer

Luego, cuando Carmen Barbieri le preguntó si era verdad que en un momento de la relación se habían separado por pedido de él, Gladys recordó: "Sí, me dejó porque estaba enfermo. Yo me acuerdo que me había ido de gira a Tucumán y, charlando por teléfono, medio que me lo dijo y cuando yo volví, porque ya sabía que tenía que iniciar un tratamiento y ya lo habían desahuciado en el Hospital de Clínicas, el doctor que lo atendía medio que le dijo ‘andá a morirte a tu casa’, una onda así, sin ninguna esperanza. Y él dijo ‘esta chica no se merece sufrir por esto’ y me dejó".