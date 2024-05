Mateo Acosta palpitó el partido por Copa Argentina y quiere cortar su sequía con San Martín de Tucumán

“Es una lesión muy complicada. Nunca tuve nada y la verdad que la pubalgia me dolió muchísimo. Había días en los que estaba bien y otros en los que no podía ni levantarme de la cama o la silla”, explicó Acosta. “El dolor era muy fuerte; no estaba bien y además falleció mi papá Gustavo. Fueron muchas cosas complicadas que me pasaron en este último tiempo”, aseguró “Mate”, que recibió un gran apoyo de parte del plantel y de su familia: su pequeña hija Guillermina y su esposa Camila Gómez Ares, futbolista de Boca. “La familia es lo más importante porque son los que te empujan para adelante. Yo en Tucumán estoy sólo, pero ellos vienen y me apoyan. Al estar mucho tiempo sin su compañía, es complicado y la cabeza te juega en contra. No es fácil”, dijo Acosta.