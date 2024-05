Hockey+: el emocionante proyecto que diseñó Tucumán Rugby

La finalidad es que los deportistas con capacidades diferentes alcancen el máximo rendimiento, tal como lo hacen las otras divisiones o integrantes del mundo “verdinegro”. Esa búsqueda de excelencia sedujo a Margareth Keay para volver a vincularse con el hockey. La ex jugadora de 76 años notó que en la actualidad lo que sabe de juego puede aplicarse con más pericia que antes. “Me daba contra una pared. Yo enseñaba a nadar y tuve dos chicos con síndrome de down. No sabía cómo hacer, no tenía armas; no sabía de qué se trataba. En cambio ahora hay más difusión, hay una inclusión importante”, destacó.