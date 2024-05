Estaba en carrera para ser árbitro de la Liga Tucumana, se decidió por el futsal y hoy dirige en la liga australiana

Después de haber arbitrado en varios torneos de la Confederación Argentina de Futsal, para Véliz llegó una gran oportunidad en 2023, cuando fue convocado para ser árbitro del Mundial Femenino, luego de cinco años de gran nivel en torneos internacionales. “Allí tuve contacto por primera vez con gente de Estados Unidos, México, Francia y Australia. En pleno Mundial, me preguntaron si me gustaría aprender inglés en otro país, que ellos estaban interesados en hacer los trámites pertinentes para poder sumar mi experiencia en sus planteles de árbitros. Yo acepté, pero pensaba que sólo iba a quedar en esa charla. No obstante, semanas después me llegó un email con la invitación formal”, añade sobre aquella chance que incluía sólo los estudios. Lo demás (viajes y algunos trámites) corría por su cuenta.