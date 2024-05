Las polémicas declaraciones de Jey Mammón en el programa de Juana Viale

“Ya lo hablé un montón de veces, por eso miro por adelante. ¿Qué pasó? Fue una relación consentida que duró muchos años, nos conocimos en un boliche. La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad. Es decir, hechos no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias llevado por la cosa pública para demostrar esa relación”, contó el conductor.