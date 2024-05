Cachanosky: será difícil salir del cepo cambiario

“Mi impresión es que dijo cosas que se sabía que no se podían cumplir, como la dolarización. Yo no estoy en contra, pero no se podía hacer. Él la planteó como un estandarte de campaña a sabiendas de que no se podía. Dijo que tenía U$S 10.000 millones y nunca aparecieron”, afirmó Cachanosky.