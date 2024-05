El domingo se vienen dos clásicos de gran nivel en el turf local

En los 1.800 metros del “25 de Mayo” correrán los mejores fondistas de la región. En este cotejo se producirá la reaparición de Pertinax Joy, ejemplar que no compite desde el 24 de septiembre del año pasado, cuando se adjudicó el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, Luego, de ese éxito, el zaino de César Assad sufrió una lesión, que estuvo a punto de alejarlo definitivamente de las pistas. En los entrenamientos se mostró totalmente recuperado y ahora deberá enfrentar a rivales de la talla de Le Rock, El Gran Cabrón, Dr. Legasov y los santiagueños Etoo, Full Kiss y Falling For You, entre otros.