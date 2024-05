Hockey: El corazón de Universitario superó un examen de riesgo ante Huirapuca

“Nuestro objetivo es ese: tener mucho volumen de juego, pasándonos la pelota, que los volantes no la tengan y que sea una zona de transición para que llegue más rápido la pelota a las delanteras”, analizó el técnico de “Uni”. Si esa será la filosofía, se entiende que, pese a haber estado en desventaja, las locales no se hayan apartado de lo planeado. Incluso con dos jugadoras menos en cancha, el esquema y la actitud de avanzar siempre de manera vertical y no tanto por los costados, se mantuvo con firmeza. Y eso que las orientadas por Alfredo Ortega en varias ocasiones lograban cortar el circuito que Juárez quiere que sea el sello del equipo. “‘Huira’, en algunos pasajes logró leer muy bien el partido, pero lo controlamos al hacer todo lo que nos pidieron”, reflexionó Burgos.