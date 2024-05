Tristán Suárez, un club impregnado por la magia de Diego Armando Maradona

El sentido de pertenencia es fundamental en el “Mundo Suárez”. Así lo demuestran los murales que circundan la parte exterior del estadio. “Vivir sin arriesgar no es vivir”; “Unidos somos fuerza, juntos invencibles”; “Mujer, que no te quiten los colores. Vamos todas unidas, vamos no nos quedemos”; “Un club que no para de crecer”, son algunas de las frases que lo adornan y lo motivan.