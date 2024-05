Desaprobé, ¿y ahora qué? Expertos aconsejan cómo sobreponerse al golpe académico

Samira Aguilera tiene 20 años y está recursando el primer año de la Licenciatura en Inglés en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. La estudiante afirma que recibió un golpe duro al desaprobar su primer examen universitario: “cuando reprobé mi primer parcial de Fonética empecé a tener un sentimiento bastante feo. Me sentí culpable por generar gastos en mi familia y no quería ir más a la Facultad. Sentía que no podía, que no entendía nada y que hiciera lo que hiciera no iba a ser suficiente. Era una desmotivación total. Terminé dejando todas las materias”. El informe de la UNT explica que 40% de los ingresantes abandonan los estudios en el primer año y que sólo el 39% logra aprobar al menos dos materias en ese período.